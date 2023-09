Elementari “Ricci“ Arrivano le pensiline

Più sicurezza per gli alunni delle elementari “Alessio Ricci“ in caso di maltempo durante l’orario di ingresso e uscita dal plesso. In questi giorni è partita l’installazione delle nuove pensiline per proteggere i bambini dalla pioggia dando seguito alla richiesta della comunità scolastica. La copertura si svilupperà dall’ingresso principale della scuola fino al cancello, oltre che sul retro dove ci sono gli orti didattici, e rientra in un lotto da 400mila euro.