Educazione digitale consapevole: incontri a Villa Bertelli per genitori e insegnanti

La scuola primaria Maddalena di Canossa, con il patrocinio del Comune e il supporto dei ricercatori Indire, promuove due appuntamenti aperti alla comunità sul tema dell’educazione digitale consapevole, in programma a Villa Bertelli il 9 aprile e l’8 maggio alle 17:30. L’iniziativa, dal titolo “Benessere digitale a scuola e in famiglia: patti digitali”, si rivolge a genitori, insegnanti, educatori e alle realtà culturali, sportive e sociali del territorio, con l’obiettivo di accompagnare bambini e ragazzi in un uso più consapevole, sicuro ed equilibrato della tecnologia. Gli incontri saranno guidati da pediatri, psicologi dello sviluppo ed esperti di media digitali.

"In un’epoca in cui la tecnologia permea ogni aspetto della vita quotidiana – commenta l’assessore alla pubblica istruzione, Elisa Galleni – è fondamentale che gli adulti acquisiscano strumenti, conoscenza e consapevolezza per accompagnare i più piccoli in un uso sano e responsabile del digitale. Investire nella formazione significa prevenire disagi e rafforzare il benessere delle nuove generazioni".

Il primo incontro mercoledì 9 aprile vedrà la partecipazione del dottor Domenico Lombardi, pediatra e neuropsichiatra infantile e della dottoressa Chiara Marando della Polizia Postale Toscana, che parlerà di cyberbullismo e sicurezza in rete. L’8 maggio interverrà invece il dottor Fabio Celi, psicologo e psicoterapeuta, docente presso il Centro Studi Versilia e l’Università di Pisa; a seguire, le insegnanti Giorgia Matteucci, Serena Manzani e Jessica Coppa.

Info: [email protected] – Tel: 0584 89214.