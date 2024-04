Edilizia, pratiche digitalizzate. Dal 1° luglio attivo un software. Snellirà tutte le procedure

Rivoluzione in vista per il settore edilizia del Comune, attraverso l’adozione di un avanzato sistema software che consentirà, a partire dal 1° luglio, una più agile gestione delle pratiche. L’amministrazione comunale ha infatti deciso l’acquisto di un programma per una completa informatizzazione dell’ufficio edilizia privata, così da giungere a uno snellimento delle procedure, con evidenti vantaggi per i professionisti e per i cittadini che assisteranno a una semplificazione nel rilascio delle pratiche. Il sistema garantirà anche un costante aggiornamento sullo stato di avanzamento del processo istruttorio della propria pratica, notificando l’eventuale necessità di presentare documentazione integrativa. Vantaggi anche per gli enti che concorrono all’istruttoria delle pratiche, come Genio Civile e Soprintendenza, che avranno un accesso diretto per la consultazione delle istanze. "Una grande innovazione – commenta Adamo Bernardi, assessore a edilizia e urbanistica – che andrà a snellire in modo consistente il lavoro istruttorio delle pratiche edilizie in carico al Comune, con evidenti vantaggi per i professionisti e per i cittadini. La materia edilizia è molto ostica, sovrapponendosi norme nazionali e regionali che rendono spesso assai complicato e lungo il lavoro dei professionisti, con i cittadini costretti ad assistere a ritardi. Con il nuovo software avremo grandi vantaggi che si ripercuoteranno su uno snellimento dei compiti dell’ufficio comunale e risposte più rapide per i cittadini". L’ufficio edilizia, guidato dall’ingegner Consuelo Bonuccelli, sta seguendo corsi settimanali sull’utilizzo del nuovo strumento (ciò comporta una concentrazione del ricevimento nei giovedì), poi il sistema verrà poi presentato ai professionisti esterni e tra pochi mjesi sarà a regime.