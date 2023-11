Edificio dei Frati in vendita. Comune pronto a comprare

L’immobile dei Frati Camilliani a Vittoria Apuana entrerà nel patrimonio del Comune. A questo sta lavorando l’amministrazione comunale che ha pronta una variante da 10 milioni di euro per una serie di progetti tra cui, appunto, l’annunciato esproprio dell’ex Greppia e l’acquisto dell’edificio della Curia che ospita le associazioni territoriali quali il centro Mandala, la Corale Polifonica e Banda La Marinara e che pochi giorni fa è stato interessato dal crollo del tetto che ha portato all’inagibilità degli spazi. L’immobile è sempre stato caratterizzato da una finalità sociale ed è oggetto di valutazione la possibilità – in futuro – di accorparlo all’adiacente di proprietà della Vittorio Veneto.

"Abbiamo ricevuto una proposta di vendita – spiega il sindaco Bruno Murzi - per una somma inferiore a 2 milioni di euro relativa all’acquisto del compendio immobiliare di proprietà della Confraternita dei Frati. Si tratta di un immobile da recuperare di grandi dimensioni nel quale sono da sempre state svolte attività importanti per la nostra comunità e quindi luogo fondamentale per continuare a dare spazio alle associazioni e alle loro iniziativi sociali e culturali. E a riguardo stiamo valutando la possibilità di un intervento unitario con la Fondazione Vittorio Veneto proprietaria dell’immobile adiacente, lato Viareggio, attualmente in uso alla Misericordia". "Ovviamente – aggiunge il vice sindaco Andrea Mazzoni – viste le recenti problematiche avute, analizzeremo se quell’edificio potrà essere recuperato oppure se potrà essere abbattuto e realizzato in modo più funzionale".

La variazione include poi altri investimenti molto rilevanti. "Con questa variazione che prevede una cifra decisamente importante – spiegano il vice sindaco Mazzoni e il consigliere delegato ai lavori pubblici Enrico Ghiselli – intendiamo andare avanti con gli interventi che riteniamo prioritari quali gli adeguamenti della Villa Bertelli per 270mila euro necessari per le norme anti incendio, ulteriori 120mila per i lavori alle case Erp (con questa ultima tranche si arriva ad un un totale di 1 milione e 172mila euro), il rifacimento di impianti di pubblica illuminazione per 921mila euro, l’installazione di bagni chimici autopulenti di nuova generazione che saranno messi in centro e a Vittoria Apuana per 170mila, il completo rifacimento dei servizi igienici delle spiagge libere che verranno resi funzionali anche alle esigenze dei bambini per 170mila. E ancora, il secondo lotto di via Vico con la riqualificazione dell’ingresso del paese per 600mila, la riqualificazione delle vasche al pontile, nuovi lavori allo stadio e molti altri interventi".

Francesca Navari