Economia a rischio default: "Il granchio mangia tutto. Così ci porta via il lavoro"

"Il granchio blu non può essere una risorsa, dal momento che distrugge tutto". La presidente della Cittadella della Pesca Alessandra Malfatti è categorica. E preoccupata, comprensibilmente. Il nuovo inquilino del nostro mare arrivato dal Nord America fa strage di qualsiasi cosa gli capiti a tiro. "Fa piazza pulita di tutto – spiega Malfatti –: molluschi, bivalvi, pure il novellame. Quest’anno le arselle non ci sono state non solo per il cambiamento climatico e la pesca abusiva, ma anche perché tanti esemplari sono stati mangiati. E poi il granchio è tremendamente invasivo: si riproduce tre volte l’anno e fa anche un milione di uova alla volta. Prima che rientri nella catena alimentare ci vorranno dieci anni: per la natura è una frazione di secondo, per noi è una tragedia".

Nell’Adriatico hanno già distrutto la produzione di muscoli che copre il 90 per cento della domanda europea. Ma come si ferma? "Il Ministero ha chiesto in deroga la possibilità di pescare a strascico – spiega ancora Malfatti – che non significa ’libera tutti’, ma mettere in campo iniziative mirate, con apposite campagne di pesca condotte con la Capitaneria e un appoggio scientifico. Noi, come categoria, siamo impegnati da anni in campagne ambientali: lo abbiamo dimostrato anche a Viareggio. Ma una soluzione che non sia la commercializzazione del granchio blu va trovata". Anche perché c’è un intero comparto che rischia grosso. "La nostra società prevede che si lavori per garantirci i beni necessari – continua la presidente –: con il mare lavorano pescatori, cooperative come noi che danno servizi alla pesca, chi produce i materiali e un’ampia fetta della ristorazione. Se il settore viene distrutto per i prossimi dieci anni, che si fa?". Difficile a dirsi, dal momento che un ospite del genere è una novità. "Il gambero killer è rientrato nella catena alimentare, anche se ha impiegato anni. Però è rimasto circoscritto al Lago. Il granchio è molto più invasivo e devastante, e oggi ha la supremazia".

DanMan