Ecografi di ultima generazione. Dono della Bvlg all’ospedale Versilia. Sarà più facile prevenire i tumori

In Versilia si registrano ogni anno 300 nuovi casi di tumore, ma con un graduale aumento delle percentuali di guarigione rispetto ad alcuni anni fa. Questi segnali di speranza sono destinati probabilmente a migliorare ancora grazie all’arrivo di due ecografi di ultima generazione che la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana ha acquistato (per oltre 100mila euro) donandoli ai reparti di medicina interna e senologia dell’ospedale Versilia. In tempi record, visto che le indicazioni dell’Asl risalgono ad appena tre mesi fa. Comprensibili, quindi, i sorrisi e l’emozione con cui ieri è stato fatto l’annuncio alla sede della banca a Pietrasanta. Si tratta di un ecografo multidisciplinare “Ge-Logiq E 10“ completo di tre sonde (convex, lineare e cardiaca) più due ecoscopi “V-Scan air“ per medicina interna, e un “Mylab Xpro 80“ per senologia.

"Sono qui da pochi mesi – ha esordito Nicola Mumoli, direttore di medicina interna – e posso dire di aver trovato una bellissima realtà fatta di collaboratori di alto livello umano e professionale, ora anche in numero congruo rispetto alle difficoltà del passato. I due nuovi macchinari sono una notizia eccezionale perché garanzia di una prevenzione e un monitoraggio di qualità ancora maggiore. La novità è chr le sonde wireless consentiranno di non far muovere più il malato dal letto: saremo noi ad andare da lui". Con un ringraziamento a Daniele Taccola, responsabile di medicina presa in carico precoce (Pcp), il quale ha ricordato il sostegno della Bvlg al Versilia anche durante l’emergenza Covid attraverso la donazione di medicali e ausili. Emozionato anche Duilio Francesconi, direttore di senologia: "Non abbiamo mai avuto un ecografo in reparto, questa donazione ci aiuta tantissimo. La nostra radiologia è completa e ora possiamo dirlo pure di oncologia: gli ecografi saranno di grande aiuto anche in ambulatorio".

L’importanza della prevenzione è stata sottolineata dal direttore generale Bvlg Maurizio Adami. "Il circolo vizioso della nostra banca, dai dipendenti fino a soci e clienti – spiega – ha fatto sì di generare un utile importante che il Cda ha in parte dirottato su questa importante donazione". La chiosa finale è del vice presidente Bvlg Corrado Lazzotti: "Mantenere l’eccellenza in questi reparti è importante. Speriamo che i due ecografi, donati in linea con la nostra mssione, siano un aiuto in più".

Daniele Masseglia