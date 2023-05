Ecco “Parole ad arte“ Svelato il programma

Sarà lo scrittore fortemarmino Fabio Genovesi, con l’anteprima del suo romanzo “Oro puro” (Mondadori), a inaugurare la prima edizione di “Parole ad arte”, festival letterario di scena in piazza Duomo dal 2 al 4 giugno nell’ambito della promozione alla buona pratica del leggere, elaborata dal Comune attraverso il “Patto per la lettura”. Dopo le prime anticipazioni, è stato infatti ufficializzato il programma completo. Il 2 giugno, alle 21, Genovesi come detto darà il via al festival intervistato da Andrea Geloni della libreria “Nina“ di Pietrasanta. Il 3 giugno invece sono in programma tre incontri: alle 18,30 Pif, inviato de “Le Iene” oltre che autore e regista, porterà in piazza il suo romanzo “La disperata ricerca d’amore di un povero idiota” (Feltrinelli), alle 19,30 doppia chiacchierata con Gaia Manzini, co-autrice del soggetto del film di Nanni Moretti “Mia madre”, con il romanzo “La via delle sorelle” (Bompiani), e la giornalista radiofonica Camilla Ronzullo, alias Zelda was a Writer, con “I no che non dici agli altri sono quelli che imponi a te stessa” (Mondadori). A coordinare i lavori sarà Andrea Geloni. Infine, alle 21.30, spazio alla lettura “Vi avverto che vivo per l’ultima volta. Noi e Anna Achmatova” (Mondadori) di e con Paolo Nori, laureato in letteratura russa.

Il gran finale del 4 giugno offrirà due incontri: alle 18,30 Marco Missiroli, vincitore del Premio Strega giovani con “Fedeltà”, presenterà il suo romanzo “Avere tutto” (Einaudi) in dialogo con lo sceneggiatore, regista e scrittore Edoardo Nesi, e alle 19,30, Giampaolo Simi, soggettista e sceneggiatore di serie come “Ris” e “Crimini”, con il suo lavoro “Sarà assente l’autore” (Sellerio) presentato dal giornalista Tommaso Strambi, capocronista de La Nazione di Viareggio. Gli incontri saranno a ingresso libero: la manifestazione è organizzata dal Comune col supporto di Babel Agency, il contributo di Fondazione Cassa di risparmio di Lucca e la partnership di Magazzini Bracchi.