Ecco l’ultimo numero di "Leasing Magazine"

Il nuovo numero della rivista "Leasing Magazine" prende il titolo dall’editoriale del direttore Gianfranco Antognoli: ‘Il risiko bancario come finira?’ L’Ops del Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca è il tema economico finanziario del momento con gli schieramenti che si fronteggiano senza esclusione di colpi e con il mercato, vero arbitro, che deciderà le sorti delle scalate in corso. Mps su Medobanca, Unicredit su Bpm, Bper su Popolare di Sondrio, banca Ifis su Illimity e banca Generali su intermonte. L’unica cosa certa è che ci sarà un cambiamento epocale nel settore con un deciso cambiamento della nostra economia ancora ‘bancocentrica’: c’è da augurarsi che a valle del cambiamento non si registri però un ulteriore avanzamento della cosidetta ‘desertificazione bancaria’ con la chiusura ulteriore di molte altre filiali e una diminuzione dell’offerta di credito alle Pmi.

A seguire nella rivista troviamo articoli di estrema attualità: ‘Oltre il leasing tradizionale’ un’intervista aperta con Andrea Alfieri Direttore responsabile Leasing di Solution Bank. Christian Dominici affronta poi ‘la crisi delle strutture organizzative moderne e le opportunita’ attuali per le nuove generazioni. Le "Considerazioni sui rischi dei depositi bancari" è affrontata dal professor Roberto Ruozi. ’La filiera lapidea apuana fra luci e ombre e’ tratteggiata da Gianfranco Poma. Troviamo poi ‘Il credito alle pmi’di Marzio Pividori Ad di Banca Aidexa Marzio Pividori, mentre le micro e piccole imprese- tra penalizzazioni e strategie per investire è il tema affrontato da Francesco Salemi Ad del gruppo Nsa. E a seguire tanti altri articoli ancora.