Ecco ‘Il Vedovo’. Massimo Ghini al Comunale

La stagione record proposta dalla Fondazione Versiliana al Teatro Comunale miete successi e applausi e registra il sold-out ad ogni apertura di sipario. Come accade anche per “Il Vedovo”, in scena venerdì alle 2, con la produzione Il Parioli. Massimo Ghini e Paola Tiziana Cruciani (foto) sono i protagonisti della commedia in due atti in cui vestiranno i panni che furono di Alberto Sordi e Franca Valeri nel film omonimo di Dino Risi, pellicola cult del 1959 che ha fatto la storia del cinema italiano.

"L’idea di rendere omaggio a un mostro sacro come Albertone è un onore e al tempo stesso una grande responsabilità. È una delle commedie più divertenti del nostro cinema", racconta Ghini sul suo lavoro ne “Il Vedovo“ sul palco nella versione teatrale diretta da Ennio Coltorti. Ghini sarà Alberto Nardi, industriale romano arruffone, megalomane ma con scarso senso degli affari che mira all’eredità della moglie ricca imprenditrice milanese ed escogita ogni stratagemma fino a un epilogo del tutto inaspettato. La coppia abita a Milano. Elvira, saggiamente, ha smesso di sussidiare il marito e, con fare canzonatorio lo punzecchia chiamandolo “cretinetti”. La donna dietro anonimato presta denaro al marito, a condizioni usurarie, tramite il commendator Lambertoni, intermediario.

Sul palco completano il cast Giuseppe Gandini, Leonardo Ghini, Diego Sebastian Misasi, Tony Rucco e Tommaso Thellung. Scene Andrea Bianchi. I biglietti per la stagione di prosa sono esauriti, ma al botteghino del Teatro Comunale nei giorni e negli orari di apertura sono in vendita i biglietti di Nek, Marco Masini e Serena Rossi tra i protagonisti della stagione estiva.