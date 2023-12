Ecco i migliori atleti del 2023. Domani a Palazzo Mediceo parata di stelle dello sport

Attestato di merito agli atleti residenti che nel 2023 si sono distinti: la consegna domani alle 21 a Palazzo Mediceo. Presenti Lara Sigali per il nuoto pinnato (Virtus Buonconvento), le pallavoliste del VP Volley, i calciatori del Seravezza Pozzi Calcio, gli sbandieratori e musici de Il Pozzo. Per il pattinaggio artistico (Star Skating): Mia Pasci, Martina Bugari, Matilde Di Franco, Nina Breschi e Asia Del Medico. Per la ginnastica artistica (La Rosa): Gemma Bartelletti, Ginevra Bartelletti, Sveva Gabbani, Nicole Maghelli, Giorgia Quilici, Amelia Cuscianna, Benedetta Sanelli, Alexandra Davidikova, Matilde Fornari, Elena Tommasi, Matilde Cuscianna, Laura Marchi, Matilde Gabbani, Linda Bazzucchi, Marta Tartarini, Gemma Ulivi, Aurora Apolloni, Emma Kowalski. Danza aerea: Anna Bellesi e Linda Tarabella (Scuola Patchouli); atletica: Stefano Bascherini, Carla Neri, Andrea Bardini, assieme a Eleonora Giannelli, Andrea Bardini, Filippo Baldini, Michele Landi e Paola Tarabella. "Per l’atletica leggera c’è - spiega Giacomo Tarchi, delegato allo sport - Imbenia Meles, esempio di attaccamento allo sport". Per l’orienteering Ilian Angeli. Poi gli atleti del Gruppo Palio: Alice Ercolini, Viola Sophie Borghini, Emma Carmignani, Angelica Figliè, Matilde Lari, Aurora Gentili, Viola Benedetti, Olivia Martinelli, Ester Vangelisti, Maria Vittoria Bresciani, Aurora Pelliccioni, Marta Tenerani, Alessandro Pellegrini, Camilla Graziu, Giulia Tendoli, Lorenzo Ercolini, Alessandro Paolicchi, Davide Martinelli, Filippo Galeotti, Tommaso Tarabella, Filippo Pagni, Antonio Calissi, Angelo Tommasi, Pavel Bernardini, Niccolò Luisi, Leonardo Roni, Daniele Sergio Paolicchi, Jacopo Galleni, Alessandro Lossi, Cristiano Pedonese, Filippo Pedonese, Samuele Rebughini, Matteo Pierini, Tommaso Cesarali.