Ecco gli orti creativi per abbellire il centro

Nell’ambito della tradizionale manifestazione “La via dell’orto”, in programma il 15 e 16 aprile, il Comune torna a bandire il contest degli orti creativi, nell’ottica della valorizzazione estetica del territorio e con l’intento di stimolare riflessioni sul tema dell’orto e del giardino, favorendo nuovi approcci verso l’ambiente e il paesaggio. Il Comune assegna una vasca di tufo a ogni partecipante (dieci in tutto, tre delle quali per i progetti delle scuole superiori): per chi vorrà partecipare, la selezione dei progetti ammessi terrà conto sia della qualità della progettazione, sia della pertinenza e coerenza nella scelta delle specie vegetali e dell’armonia generale della composizione. I progetti ammessi saranno poi valutati da una giuria composta da esperti del settore orto e florovivaistico, giornalisti di settore, architetti, artisti e da un rappresentante dell’amministrazione. Tra i criteri di stesura della classifica finale, emergono la corrispondenza tra progetto presentato e realizzazione, qualità, livello di armonia ed equilibrio nelle scelte delle piante, concetto, originalità e innovazione. I primi due classificati si aggiudicheranno premi da mille e 500 euro, e altri 500 euro andranno al miglior progetto delle scuole. I progettisti e le squadre degli orti vincitori saranno poi invitati a partecipare alla successiva edizione del concorso con una nuova proposta che accederà direttamente alla fase realizzativa. La partecipazione è aperta a tutti: le domande dovranno essere presentate sul modulo predisposto dall’ufficio turismo entro martedì 21 marzo, all’ufficio protocollo del Comune, per raccomandata o tramite Pec. Info sul sito del Comune.