Ecco gli agrumi. Una ricchezza per l’organismo

E’ tempo di agrumi, la migliore frutta del mondo. Bere tutti i giorni una spremuta vuol dire assumere tanta Vitamina C e soprattutto tanto potassio, sostanze entrambe utilissime al nostro organismo. Ma paradossalmente si puo’ fare di più: se invece della spremuta di due arance mangiamo il frutto semplicemente sbucciandolo noi assumeremo anche la fibra bianca interna, chiamata albedo. Una fibra utilissima per combattere la stipsi e per abbassare il colesterolo.

Ma quali sono i migliori agrumi? Dal punto di vista farmacologico senz’altro i pompelmi, potentissimi frutti ricchi di una molecola chiamata Naringenina, capace addirittura di combattere il terribile virus dell’epatite C. E se combatte questi virus immaginiamo la loro potenza di fuoco contro i virus del raffreddore. E poi un agrume raro che si può mangiare anche con la buccia (ricchissima in oli essenziali) è il Kumquat ovvero il mandarino cinese. Ancora: il bergamotto, frutto calabrese capace di ramazzare i grassi inutili dalle nostre arterie.

Senza la vitamina C i marinai delle flotte inglesi nel 600 si ammalavano di scorbuto, temibile patologia da mancanza di frutta e verdure fresche, problema risolto dal capitano Cook imbarcando ad ogni porto mele ed agrumi. Al giorno d’oggi però continuiamo ad avere carenze di vitamina C soprattutto negli studenti fuori sede. Non avendo spesso una cucina a disposizione questi ragazzi talvolta vanno avanti a pizze e pizzette per mesi senza introdurre frutta e verdura.

Il primo segno di carenza di vitamina C è il sanguinamento delle gengive; in questi casi agrumi a fiume, eccelsa terapia naturale. E, cosa che pochi sanno, se prendiamo dei limoni incidiamo la corteccia e li lasciamo in un vassoio tutta la notte al mattino troveremo un intensa e salutare aria profumata.