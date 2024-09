Ecco ’FrancigenAmica’. Sulla via dei pellegrini

La bellezza della via Francigena tra Camaiore e Massarosa torna protagonista con la nona edizione di ‘FrancigenAmica’, una giornata alla scoperta dei sentieri dell’antica via dei Pellegrini che dalla Versilia porta a Lucca e, da lì, attraversa lo stivale per giungere a Roma. Storia, natura e panorami immersi nel verde sono gli ingredienti per una domenica di divertimento – quella odierna – per tutta la famiglia e per gli amici a quattro zampe.

Come ogni anno, infatti, gli organizzatori hanno approntato una serie di percorsi per vari livelli di difficoltà, tutti con partenza e arrivo nel centro storico di Camaiore: il percorso breve di 5 chilometri, quello medio di 12 e quello lungo da 20. La novità del 2024 è rappresentata dal percorso breve, che avrà una particolarità dedicata ai bambini: oltre alla classica passeggiata, infatti, ci sarà un percorso ludico-motorio arricchito da personaggi e ‘infopoint’ dove scoprire la via Francigena e il Medioevo attraverso le avventure del Pellegrino Smisurato. In più, sono stati allestiti un punto ristoro, uno per le letture ad alta voce e ai bambini saranno garantiti gadget e giochi a tema.

Tutti gli iscritti – grandi e piccini – riceveranno uno zainetto con la mappa dei percorsi, token degustazione per rifocillarsi nei punti di ristoro e nelle attività affiliate alla manifestazione e una bellissima medaglia di legno in ricordo della giornata. Informazioni e iscrizioni online sul sito di ‘FrancigenAmica’. L’evento è organizzato dal Sei Versilia in collaborazione con il comune di Camaiore, il supporto di Pluriservizi e il patrocinio della Regione e dell’associazione europea delle vie Francigene.

DanMan