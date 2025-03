Ecco "A caccia di storie". Residenza artistica per i talenti della scrittura

Giovani che scrivono, ovvero perle sempre più rare che vanno coltivate come fa "A caccia di storie" con la sua prossima residenza artistica, che sarà realizzata proprio a Camaiore. L’iniziativa nazionale, ideata da Lucca Comics & Games e Book on a Tree, realizzata in collaborazione con Edizioni Piemme - Il Battello a Vapore e Amref Health Africa, stringe quest’anno un’alleanza con il Comune di Camaiore e si prepara a portare tra le "colline e il mare" della Versilia i nuovi talenti della scrittura per ragazzi.

A presentare la settima edizione: Claudia Larini assessora alla Cultura del Comune di Camaiore, Riccardo Pardini amministratore unico di Pluriservizi Camaiore, con Nicola Lucchesi, amministratore unico di Lucca Crea, e Barbara Gozzi, senior editor e partner di Book on a Tree. Grazie alla partnership stretta tra il Comune di Camaiore e Lucca Crea, "A caccia di Storie" approda in città, con il supporto della Pluriservizi Camaiore, che metterà a disposizione dei partecipanti l’Ostello del Pellegrino e il Fondo 165 nel centro storico, ovvero spazi per ospitare ragazzi e storie per una serie di lezioni di scrittura. Insomma un incontro tra talenti selezionati per curare la letteratura, rappresentando un supporto educativo e di fantasia. Partner dell’iniziativa anche il bar-pasticceria Da Pasubio e il ristorante Da Marchino.

"A caccia di storie" è molto più di un semplice scouting editoriale: rappresenta infatti un’avventura creativa unica che riunisce sotto lo stesso tetto i migliori talenti dai 18 anni in poi. Durante la residenza di cinque giorni, le persone partecipanti all’iniziativa avranno la possibilità di esplorare tutte le sfumature del mondo editoriale pensato per il pubblico più giovane, indagando ogni fase della nascita e creazione di un libro, apprendendone le tecniche del mestiere, trovando spunti per far evolvere processi creativi e trame, scambiando idee e visioni con partecipanti e competenti professionisti del settore.

Camaiore si prepara quindi ad ospitare dal 7 al 12 aprile i nuovi selezionati talenti della letteratura per ragazzi, che vivranno un’esperienza immersiva nel mondo dell’editoria. Durante questo periodo, i nuovi talenti della scrittura per ragazzi esploreranno ogni fase del processo di creazione di un libro, partecipando a un continuo scambio di idee: gli aspiranti autori e autrici avranno infatti l’opportunità di confrontarsi con professionisti e professioniste del settore editoriale per ragazzi, tra cui scrittori e scrittrici affermati, case editrici, agenti letterari, librai, illustratori e sceneggiatori.

Nelle edizioni precedenti "A Caccia di Storie" ha ospitato oltre 60 partecipanti, selezionati tra centinaia di candidati che hanno presentato i loro progetti per la realizzazione di racconti inediti. Il bilancio è assolutamente positivo: dal 2018 ad oggi sono una quarantina gli autori e autrici entrati a vario titolo nel mondo dell’editoria junior grazie proprio al progetto. Attualmente sono stati pubblicati, grazie a questa interessante iniziativa, i seguenti libri: Perdenti con le ali di Carlotta Cubeddu (2019), Myself di Giada Pavesi (2020), La casa ai confini del mondo di Matteo Francini (2021), Le ragazze del fiume di Alessandra Ubezio (2022), Il mistero di Villa Polifemo di Maria Elisa Aloisi (2023), Fuga dal Paradiso di Sara De Martino (2024). Insomma la "Caccia alle storie" è ufficialmente aperta