"È stato un punto di riferimento per tanti giovani"

"Nardini è stato senz’altro una figura innovativa che ha salvato tante persone non solo di Pietrasanta ma anche dei comuni limitrofi: dobbiamo solo ringraziarlo per il servizio che ha reso alla comunità". Anche il sindaco Alberto Giovannetti (nella foto) rende omaggio allo storico ex presidente del "Gruppo Sims" scomparso nei giorni scorsi all’età di 87 anni. "Lo ricordo – dice il primo cittadino – come una persona molto sensibile e attiva. Il suo impegno è stato molto importante per i giovani e adulti persi nel tunnel della tossicodipendenza. Il ’Gruppo Sims’ è stato davvero pioniere in questo campo e ha aiutato tante famiglie del territorio svolgendo un ottimo servizio: l’attività portata avanti oggi dall’Asl è la conferma che Nardini ci aveva visto bene e prima di tutti gli altri".

d.m.