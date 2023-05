"È scioccante vedere tutto ciò"

La pubblicità aggressiva al sito di escort non ha incontrato particolari favori. "La cosa terribile è che queste escort sono ’certificate’ attraverso delle recensioni scritte dagli uomini che le hanno ’utilizzate’ – interviene una nostra lettrice –; ora il corpo della donna è mercificato a tal punto da crearci sopra una campagna pubblicitaria ai più ’divertente’. È scioccante vedere persone che ridevano e indicavano goliardicamente le affissioni: ci si rende conto di quanto il sistema patriarcale sia ancora insito nella cultura e nella società, anche in una città turistica e moderna come Viareggio".

RedViar