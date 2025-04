È scattato il count down. Passione Palio dei Micci. Attesa e tensione a mille

QUERCETA

Dopo la ventunesima edizione dei “Giochi di Bandiere Giovanili” che hanno assegnato tanti premi alle giovani promesse versiliesi delle otto contrade, è iniziato il conto alla rovescia… Ossia il countdown per la 68esima edizione de “Il Palio dei Micci” di Querceta. L’organizzazione dell’evento clou della Versilia storica è quasi pronta per il grande spettacolo della prima domenica di maggio, il 4 (tempo permettendo) con il clou della corsa sugli asini (in programma alle 18,30) allo Stadio Buon Riposo di Pozzi che rappresenta l’esaltazione del Palio, dopo che l’anno scorso il trofeo non è stato assegnato e dopo il poker del Leon D’oro del presidentissimo Giuseppe Menchini che si è aggiudicato invece Tema, Corteo Storico, alabarda d’oro e Fratelli Meccheri.

"Il Palio si svolgerà sulla falsa riga degli scorsi anni – spiega il neo-presidente della Pro Loco Antonio Giorgi, che ha fatto il suo esordio quest’anno con il nuovo consiglio al “Miccio Canterino” – con qualche piccola novità tutta da scoprire. I figuranti, più o meno, saranno quelli del 2024, ossia 340 per ogni contrada tra tema e Corteo Storico. La corsa? Penso che con il sorteggio del miccio, che durerà ancora tre anni, sarà abbastanza equilibrata e gli animali correranno su un prato sintetico anziché sabbioso e terroso, quindi con meno pericoli di infortuni".

Le strade della piana di Querceta si colorerà a breve degli otto colori delle 8 contrade con bandiere, striscioni e drappi. Intanto sono già iniziate (tempo permettendo, perché quest’anno ha piovuto tantissimo) le prove per il Tema e la Sfilata e i micci sono già stati visitati e saranno riguardati dai veterinari della Asl qualche giorno prima del Palio e il giorno stesso della manifestazione. Domenica 4 maggio l’appuntamento è alle 9 del mattino in Piazza Matteotti per il ritrovo delle contrade, che sfileranno per il paese e arriveranno alle 10 alla chiesa di Santa Maria Lauretana per la messa, per poi tornare in Piazza Matteotti per la benedizione alle 11,30 dei micci, che verranno presentati e saranno assegnati i numeri di gara. "Speriamo ina una bella giornata di sole e festa per tutto il nostro comprensorio".

Il sabato sera prima della corsa si svolgerà la tradizionale cena in ogni contrada con la veglia propiziatoria del miccio (messi a disposizione dalla scuderia pisana Oppito di San Giuliano Terme di Pisa come gli anni scorsi), la domenica intorno alle 15 i figuranti partiranno dai quartier generali delle contrade in direzione Buon Riposo, dove alle 16 inizieranno le sfilate in costume storico ricche di colori, cavalieri e dame, animali, musica e canti con la rappresentazione del Tema al centro del campo. Alle 18,30 il clou, la corsa sui micci.

Ecco l’Albo d’oro. Palio: Madonnina 13, Lucertola e Ponte 10, Pozzo 9, Leon D’Oro, Quercia, Ranocchio e Cervia 5. Tema: Leon D’Oro 9, Pozzo e Lucertola 7, Ponte 5, Cervia 2. Corteo Storico: Quercia 8 e Leon D’Oro 8, Cervia 5, Pozzo e Ponte 1. Trofeo Meccheri: Leon D’Oro 10, Ponte 9, Cervia 8, Pozzo e Lucertola 5, Ranocchio 2, Quercia 1. Alabarda d’Oro: Leon D’Oro 19, Quercia 15, Lucertola 11, Ponte 8, Pozzo 6, Madonnina e Ranocchio 3, Cervia 1.

Per prevendite dei biglietti (tribuna 30 euro, tribunetta 25, poltroncine 20 e gradinata 15) rivolgersi alla Pro Loco di Querceta (info: 0584 760871) tutti i giorni feriali il pomeriggio dalle 14,30 alle 18,30.

Dario Pecchia