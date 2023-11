È record di donazioni di sangue nell’area dell’Asl Toscana Nord Ovest. Il centro trasfusionale ha già superato la soglia delle 60mila donazioni. Rispetto al 2022, sono state raccolte nei primi dieci mesi quasi 1600 sacche di sangue, plasma e piastrine in più centrando gli obiettivi indicati nei piani della Regione per il superamento dell’emergenza estiva e l’autosufficienza del plasma.

"Certi risultati – dice Fabrizio Niglio (in foto), direttore dell’Area di Medicina Trasfusionale – si ottengono solo con una squadra di professionisti comprensiva di medici, biologi, infermieri e tecnici di alto livello, molto motivati, con un forte senso di appartenenza all’Azienda per la quale lavorano. E questo ovviamente non sarebbe stato possibile senza il supporto della direzione aziendale, ma anche della associazioni di volontari come Avis, Fratres e Croce Rossa Italiana presenti sul territorio ".