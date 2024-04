È partita la nuova farmacia. L’obiettivo: più fatturato e personale

Spazi raddoppiati da 150 a 300 metri quadri, un’apparecchiatura robotizzata per smistare i prodotti richiesti dai clienti, la possibilità di effettuare visite specialistiche e un tocco artistico con il bozzetto in gesso di “Esculapio”, dio della medicina, collocato all’ingresso. Con lo sguardo già proiettato al futuro, vedi l’obiettivo di portare i posti di lavoro da 7 a 9 e il fatturato da 2 a 2,5 milioni di euro. Aria di ottimismo quella che si respirava ieri alla farmacia comunale durante il taglio del nastro dei nuovi locali ricavati accanto alla sede sull’Aurelia, in zona Conad, inaugurata nel 2018 e ora pronta a vivere una terza vita (la prima si era svolta a Porta a Lucca). In un giorno così importante, il presidente dell’Azienda speciale farmaceutica Gianluca Duranti ha nominato e ringraziato le dottoresse che ogni giorno accolgono i cittadini, ossia Ilaria, Alice, Elettra, Nicoletta, Francesca, Guendalina, Anna e la direttrice della struttura di vendita Rita Biliotti (queste ultime due assenti giustificate).

"Non ci fermeremo qui – ha detto Duranti – dato che abbiamo in calendario percorsi di approfondimento professionale per le nostre farmaciste al fine di essere sempre più attenti alle fasce più deboli della popolazione: desideriamo fare qualcosa di bello per la nostra comunità". Il direttore dell’azienda Davide Marchi ha ricordato invece che i servizi in telemedicina partiranno in modo graduale con quelli più basici (holter ed elettrocardiogramma) e che l’obiettivo-cardine è una farmacia "che sia di cura, prevenzione e diffusione del benessere". Con il plauso del sindaco Alberto Giovannetti ("è stata una sfida grande e complessa"), mentre la presidente del consiglio comunale Paola Brizzolari ha sottolineato come il bozzetto di “Esculapio“ e e il richiamo all’Albero della vita, simbolo di forza e rinascita, siano "l’auspicio più significativo che questo luogo possa offrire: buona salute, prospettiva di crescita e solidarietà".