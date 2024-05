È morta Lorena Dazzi. Era in coma da 2 mesi

È stata una prima domenica di maggio molto triste a Seravezza per tutta la comunità: ieri si è spenta a 67 anni Lorena Dazzi, che da circa due mesi era in coma per un’improvvisa emorragia celebrale. Lorena lavorava all’Asl come operatore socio sanitario (ad agosto sarebbe andata in pensione). Poi era stata una volontaria sempre pronta a dare una mano riciclandosi in più ruoli nella società di calcio cittadina: al Seravezza Pozzi infatti aveva fatto sia la speaker dello stadio sia l’addetta alla biglietteria. Ultimamente era rimasta vicina alla squadra come tifosa, anche perché marito, figlia e genero sono sempre presenti nel club verdazzurro. Tant’è che ieri il Seravezza è a lei che ha voluto dedicare la vittoria in rimonta ottenuta nell’ultima giornata del campionato di Serie D.

"Ci ha lasciato la Lorena, donna e collaboratrice instancabile della famiglia verdazzurra. Vogliamo ricordarla così come ogni domenica a fare un caldo tifo in tribuna e con questa immagine nel cuore mandare un forte abbraccio alla famiglia" il messaggio del club. Lorena lascia l’amato marito Antonio Landi, i figli Andrea e Francesca ed il nipote Bruno che adorava.