Riserva Medicea devastata: "Bisogna trovare soluzioni"

L’assessore all’ambiente Michele Silicani ha già preso contatto con la Regione, competente in materia, per garantire la sopravvivenza delle specie ittiche nella Riserva medicea di pesca, dopo che il responsabile Gionata Paolicchi ha annunciato lo stop della pesca per la carenza di trote finite preda dei cormorani. In poco più di un anno dalla costituzione, la Riserva è divenuta meta di campioni del mondo di pesca, di personaggi sportivi, del mondo dello spettacolo ma anche di famiglie che hanno colto questa opportunità di conoscere a fondo il mondo della pesca, coniugato con il rispetto ambientale. Dunque la sfida adesso è di allontanare i cormorani dalle acque del Versilia, ripristinando l’adeguato habitat per i pesci. "Un uccello non autoctono – evidenzia l’assessorato all’ambiente – che causa non pochi danni, non solo per il numero dei pesci di cui si ciba ma anche perché, nel momento in cui si tuffa per la pesca, finisce per ferire a morte altri pesci, per di più predilige quelli medio piccoli, azzerando così il ciclo vitale delle specie" Da qui la piena disponibilità data alla Regione per collaborare alla soluzione di questo problema che richiede, appunto, l’uso di sistemi di dissuasione autorizzati dalla Regione stessa, con l’auspicio e l’impegno di riprendere tra qualche mese la regolare attività stagionale.