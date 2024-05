Rifiuti, telecamere anti abbandono. Sistemi con intelligenza artificiale

Dai sacchetti di organico fino a piccoli elettrodomestici. L’inciviltà non trova un freno anche dopo la riorganizzazione del conferimento rifiuti con l’eliminazione delle piazzole per la creazione di un’unica isola ecologica in via Vico.E così la polizia municipale passa al contrattacco ed è stata potenziata la rete di videosorveglianza ambientale. con nuovi punti di osservazione in via Olmi, piazza Matteotti, piazza Marconi e via Vico, le localizzazioni dove continuano a manifestarsi, specie nelle ore serali e notturne, diverse situazioni di abbandono dei rifiuti (seppur contenute grazie alle iniziative dell’amministrazione comunale e agli specifici servizi di controllo da parte del settore polizia municipale). Gli episodi di abbandono di rifiuti accertati si sono verificati maggiormente nelle zone periferiche o laddove non sono presenti sistemi di sorveglianza fissi.

Per tutelare la sicurezza urbana soprattutto in vista della stagione turistica, con particolare riferimento al decoro della città, e impedire il formarsi di siti altrimenti degradati, la polizia municipale ha dunque provveduto, in accordo con l’amministrazione comunale, ad installare un sistema di videosorveglianza ambientale ad alta definizione. Si tratta di strumenti che possono essere ricollocabili, super performanti e di ultima generazione con applicazioni di intelligenza artificiale, in grado di aiutare più facilmente gli operatori nell’individuare i frame interessati dagli episodi di abbandono "L’abbandono dei rifiuti – ricorda l’amministrazione comunale – determina oltre ad un incremento del costo del servizio di raccolta che va ad influire sull’intera comunità, anche degrado urbano e ambientale con potenziale pericolo di inquinamento dell’area interessata. Al momento le telecamere installate e configurate per contrastare l’abbandono irregolare di rifiuti di vario tipo, presidiano quattro dei siti maggiormente interessati al fenomeno sul nostro territorio. Ci auguriamo che questo servizio di controllo possa essere un ulteriore deterrente per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e mantenere un ambiente sano, decoroso e vivibile. Lo smaltimento corretto dei rifiuti è una questione di civiltà, che ha bisogno dell’atteggiamento responsabile di tutti"

Francesca Navari