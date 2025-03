E’ morta la professoressa. Bice Serafini

Cordoglio in città per la morte a 81 anni della professoressa Beatrice ‘Bice’ Serafini. Originaria di Augusta, in provincia di Siracusa, si era trasferita a Viareggio giovanissima, seguendo con la famiglia il padre comandante della Marina, e completando gli studi in Lettere a Pisa. Titolo che le aveva spalancato le porte per la cattedra di ruolo in Italiano-Storia-Geografia prima a Forte dei Marmi e poi a Viareggio, dove per ben 30 anni era stata una colonna delle scuole Elpidio Jenco. Persona gioviale, allegra e viva aveva trovato nel teatro l’occasione per dare sfogo alla sua personalità poliedrica, per questo aveva dato vita ad una vera scuola di teatro che, nel corso dei decenni, aveva richiamato l’attenzione di tantissimi suoi studenti, e non solo. "Beatrice - ricordano con affetto le colleghe, Anna Sinno e Angela Cerina – era una donna meravigliosa, che dava amore e passione a tutti. Si era spesa tantissimo per il teatro, sempre con il sorriso sul volto, con grande affetto prt i suoi. Noi siamo state le sue sorelle e gli studenti i suoi figli". Sergio Iacopetti