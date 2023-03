E Bonaventura riabbraccia il suo vecchio allenatore

Il giuramento è stato letto da Jack Bonaventura, cui non sono mancate le sorprese in questa sua giornata viareggina. Ha infatti potuto riabbracciare Luciano Pardini di Capezzano suo vecchio allenatore ai tempi del Margine Coperta, il tecnico che oggi guida gli Allievi regionali del Lido di Camaiore e che aveva creduto in lui quando aveva 15-16 anni prospettandogli un futuro in serie A, come infatti è stato. Bonaventura ha anche riabbracciato Antonio Bongiorni che lo aveva scoperto nei campetti di periferia. Dai dirigenti del Viola Club ha poi ricevuto un dono per l’impegno che a ogni partita mette con la maglia della Fiorentina. Poi ha letto il giuramento: "A tutti i partecipanti, atleti, dirigenti, tecnici, giornalisti, agli appassionati di calcio e di questa storica competizione internazionale, alle città e ai popoli che essi rappresentano, rivolgo il saluto cordiale degli organizzatori, delle autorità, degli sportivi e della cittadinanza di Viareggio. Nel nome dello sport che pratichiamo con passione e ci impegniamo ad onorare con agonismo, lealtà e correttezza, consci che esso debba rappresentare, oltre ad una palestra di sane e nobili virtù, anche un ponte ideale gettato alla nostra volontà di giovani liberi, desiderosi di conoscersi, confrontarsi e comprendersi, dichiaro aperto il 73° Torneo Mondiale di Calcio ed esprimo l’augurio che, nel segno della cavalleria sportiva e del rispetto delle regole, la vittoria premi coloro che più degli altri, con dignità e onore, l’avranno meritata sul campo".