È approvato il bilancio 2024. Presto il bando per assumere vigili

Ok al bilancio di previsione 2024: grazie agli introiti della imposta di soggiorno, sono stati destinati ai settori turismo, eventi culturali ed eventi sportivi, investimenti per un ritorno in termini di presenze nel Comune. "Dopo aver recentemente approvato una variazione di bilancio previsionale 2023 – affermano il sindaco Bruno Murzi e il vice sindaco e assessore al bilancio, Andrea Mazzoni – grazie alla quale abbiamo finanziato per 9 milioni importanti opere quali la riqualificazione sismica di Palazzo Quartieri, la realizzazione di nuovi bagni alle spiagge libere, nuovi servizi igienici pubblici in centro e a Vittoria Apuana, la riqualificazione delle vasche al pontile, il secondo lotto della riqualificazione di via Vico, ulteriori ed importantissimi lavori alle case Erp, col bilancio 2024 introduciamo nuovi progetti. Abbiamo in programma la riqualificazione dell’area sportiva accanto alle scuole Ugo Guidi, la realizzazione delle nuove isole ecologiche, l’adeguamento sismico delle scuole Don Milani, nuovi tratte di fognature bianche, senza dimenticare che sono in corso attualmente la progettazione della casa di riposo per anziani (già affidata), il progetto per il prolungamento della ciclopedonale da Seravezza, la realizzazione delle due nuove mense con i fondi ottenuti dal Pnrr alle scuole Ugo Guidi e Don Milani". Il bilancio prevede ulteriori stanziamenti per la gestione del verde, capitolo progressivamente aumentato in questi anni, anche a seguito dell’apertura di un nuovo parco (Abiuso Polacci) e di 3 sgambatoi, oltre alla realizzazione del primo lotto del parco retrodunale. "Sempre grazie all’imposta di soggiorno – concludono – abbiamo implementato il capitolo della polizia municipale e avvieremo a breve un bando per assunzione di vigili stagionali nel 2024. Senza aumentare le imposte per i cittadini"

Fra.Na.