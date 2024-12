Dura sconfitta per il Versilia. Illusorio l’iniziale vantaggio

Serie B. Il Versilia va avanti 2-1 contro l’Italgronda Prato, ma poi cede 7-2. Illusori i centri di De Angeli e Gaudagnucci. "Purtroppo abbiamo pagato a caro prezzo gli infortuni di Ussi e Bertoldi, ma fino al 2-1 avevamo giocato bene" commenta Matteo Paperini.

Classifica: Mattagnese 21; X Martiri 20; Boca Livorno e Villafontana 18; Italgronda Prato 17; Versilia 15; Balca Poggese, Arpi Nova Campi Bisenzio, Bagnolo, Torrita e Casalgrandese 12; Sangiovannese 3.

Giovanili Versilia. La Under 15 batte 2-0 il Tau (Yermakov e Colombo). Fa 2-2 la Under 17 sempre contro il Tau (Ciccarelli Pagni). La Under 19 vince 7-6 contro Boca Livorno (Monacelli 2, Ciardelli, Ciccarelli, Vagli, Lippi e Cantone).

Femminile. Vince e continua la risalita in classifica l’Atletico Viareggio, che passa 7-4 sul Futsal Pantere. Successo griffato dall’esplosivo duo Fossi-Giubbolini. La prima realizza un super poker (arrivando a quota 11 in campionato) mentre la seconda infila una bella tripletta (per lei il computo totale delle reti arriva a 11). "Sotto di due reti - commenta Stefano Battelocchi - le ragazze non hanno mollato, ribaltando tutto e meritando la vittoria. Stiamo risalendo la classica e lo meritiamo, alla luce della qualità che abbiamo".

Classifica: Montebianco Prato 30; Il Decoratore Pistoia 24; Firenze 19; Pantere 14; l’Alter Ego 2.0 e Worange Pistoia 13; San Giovanni e Follonica-Gavorrano 11; San Giusto 8; Atletico Viareggio e Gf Rione 6; Elba 97 4.

Sergio Iacopetti