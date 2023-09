Dunia Bresciani è Miss Carnevale Il Pollino fa poker e vola in testa Festa per oltre 400 spettatori

di Daniele Masseglia

Sogna di fare il medico e di lavorare nella moda. Ma un obiettivo la 19enne Dunia Bresciani lo ha già raggiunto: diventare Miss Carnevale 2024 per la gioia della contrada Pollino-Traversagna, che grazie a lei vola al primo posto portando il totale delle vittorie a quota quattro. La 20a edizione della sfida dedicata alla bellezza porta fortuna alla contrada neroarancio, il cui ultimo trionfo risaliva al 2018, quando ad indossare la corona fu Enola Bresciani, sorella di Dunia (vedi servizio a lato). Una partenza col botto per il Carnevale pietrasantino 2024, con il “Caffè“ della Versiliana gremito venerdì da oltre 400 persone.

Tante le novità di una manifestazione scoppiettante, condotta da Federico Conti, a partire dall’esordio dei nuovi interpreti delle maschere Sprocco e Scalpellina, ossia Mirko Massei e la moglie Giovanna Piloni, che oltre ad aver inventato la maschera nel 2012 è la figlia di Mario Piloni, creatore dello Sprocco nel 1959. E poi il nuovo manifesto realizzato dall’artista Bernard Bezzina, il quale ha immaginato il Carnevale come un grande campo fiorito, simbolo del risveglio della vita, fino alle esibizioni dei cantanti versiliesi Caterina Ferri e Omar Bresciani e dei giocolieri ed equilibristi dell’associazione Antitesi teatro circo. Performance che hanno consentito alle dieci ragazze in gara di cambiarsi in vista delle quattro sfilate, tra gli applausi dei contradaioli: nota di merito per quelli di Pontestrada, gli unici con i pon-pon, capaci di regalare un’atmosfera carnevalesca anche fuori stagione. Apprezzato anche il siparietto che ha visto il presidente della Versiliana Alfredo Benedetti prendere sotto braccio l’assessore alle tradizioni popolari Andrea Cosci e sfilare in passerella offrendo al pubblico un sorso di goliardia.

I verdetti sono arrivati alle 23,30 dopo le votazioni della giuria presieduta da Ezio Marcucci. Ovazione per Dunia Bresciani, seguita sul podio da Rebecca Biagi (Marina) e Maria Vittoria Mora (Collina). "Studio scienze biologiche a Pisa – ha raccontato a caldo – ma riproverò con medicina visto che quello è il mio sogno, insieme al campo della moda. Inoltre ho la passione per le danze caraibiche e la palestra. Sensazioni? È la mia seconda partecipazione, l’anno scorso ero arrivata terza. Le ragazze erano tutte belle, non pensavo di vincere. Dedico questa serata a mia mamma, mia sorella, che mi accompagna ad ogni sfilata, e la contrada".