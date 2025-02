Duemila multe non pagate. Partono le ingiunzioni. Va recuperato un milione

Mentre nelle aule giudiziarie proseguono le "battaglie" per le sanzioni elevate dall’autovelox posizionato tra l’Aurelia e via Spirito Santo, vedi il recente caso delle multe annullate dal Giudice di pace, il lavoro degli uffici comunali prosegue spedito la sua marcia con una nuova ondata di ingiunzioni finalizzate a recuperare le morosità. Quelle inviate in questi giorni a chi non si è ancora messo in pari sono numerose, pari a circa 2.100 verbali, "buco" che vede le casse comunali reclamare la bellezza di oltre un milione di euro.

L’elenco di coloro che riceveranno o hanno già ricevuto la cartella è stato approvato da poco e riguarda i primi tre mesi del 2020, numeri che rendono l’idea di come sia tutt’altro che semplice e immediata la riscossione delle multe elevate sul territorio. Era stato come di consueto l’ufficio infrazioni della Polizia municipale ad inoltrare in alla ditta "Ica tributi srl" il numero dei contribuenti che non hanno effettuato il pagamento nei termini previsti dagli avvisi di accertamento, né hanno presentato memorie difensive, ricorsi o opposizioni alle autorità competenti. Passando in rassegna il report del periodo in questione, per quanto riguarda gennaio 2020 le ingiunzioni si riferiscono a un totale di 898 atti, per un importo pari a 394.646,62 euro, di cui 510 verbali per violazioni al Codice della strada per un importo pari a 278.733,81 euro, e gli altri 388 verbali come proventi dalle sanzioni degli autovelox (oltre a quello sull’Aurelia ci sono anche gli altri due dispositivi sulla provinciale Vallecchia), per un importo pari a 115.912,81 euro. In merito a febbraio 2020, sul piatto ci sono 718 atti, per un importo pari a 332.726 euro, di cui 340 verbali per violazioni al Codice della strada, per un importo pari a 205.700 euro, e 378 atti come proventi dalle sanzioni degli autovelox per un importo pari a 127.026 euro. Infine marzo 2020, periodo rispetto al quale sono previste ingiuzioni relative a 478 atti, per un importo pari a 280.756 euro, di cui 245 per violazioni al Codice della strada, per un importo pari a 187.460 euro, e 233 come proventi dalle sanzioni degli autovelox per un importo pari a 93.296 euro. I cittadini avranno la possibilità di rateizzare gli importi: in Comune le aspettative sono buone dato che la riscossione coattiva ha consentito sempre di recuperare la quasi totalità delle somme dovute.