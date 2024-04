Duecento comparse per il film con Hoffman. Ecco come candidarsi

Si cercano 200 comparse per una scena clou del film con Dustin Hoffman ambientato a Lucca. Le case di produzione Facing East e The Family, in collaborazione con la Fondazione Crl, Lucca Film Festival ed il Comune di Lucca, organizzano un evento pubblico, primo esperimento dì metacinema in Italia, che sarà ripreso come vera e propria scena del film “Tower Stories“. La ripresa avrà luogo oggi dalle 20 alle 23, in piazza San Francesco. Per essere selezionati occorre inviare una mail a: [email protected] , inserendo i dati anagrafici e allegando un documento di identità.