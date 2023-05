Due ruote, che passione I cimeli del ciclismo in un’esposizione unica

"Inizia il percorso che ci porterà alla grande festa del 16-17, quando il Giro d’Italia solcherà per ben due giorni il nostro territorio comunale – commenta il responsabile di tappa Francesco Santini –; una mostra di unicità e pezzi rarissimi, che ci portano indietro nel passato ma che allo stesso tempo custodiscono le solide radici su cui costruire il futuro del ciclismo mondiale. Un tocco di qualità e di vera aderenza alla manifestazione, che permette a Camaiore di mantenere quella marcia in più che ne ha fatto, ormai da tempo, il punto di riferimento versiliese per il movimento ciclistico ai più alti livelli".

Biciclette, maglie, borracce, ritagli di giornale dell’epoca e molto altro: tutti memorabilia che raccontano il tempo che fu e le imprese dei tanti campioni del passato. In esposizione tutti pezzi originali: dalla maglia del 1959 della Tricofilina di Fausto Coppi a quella Ignis del 1960 di Gastone Nencini, passando per quella di campione del mondo di Stephen Roche e Alessandro Ballan. Due piani di pezzi unici e incredibili rarità, come la prima bicicletta al mondo con telaio in titanio e decine di pagine di giornale originali dell’epoca. Inoltre, un intero angolo dedicato ai cimeli del grande Marco Pantani, che proprio a Camaiore fece il suo esordio da professionista al Gran Premio.

Comincia così la settimana di eventi in attesa della due-giorni camaiorese del Giro d’Italia. Il prossimo appuntamento sarà il 13 maggio, con la Ciclopedalata non competitiva Camaiore e Lido aperta a tutti; a seguire, il 16 maggio, il passaggio della Carovana pubblicitaria ufficiale del Giro d’Italia, che regalerà gadget ai presenti, e la serata d’incontri al Teatro dell’Olivo, “Facciamo un Giro a Camaiore”, presentata dai giornalisti Roy Lepore, Giovanni Lorenzini e Massimo Guidi, con tanti ospiti illustri del panorama ciclistico internazionale.

La mostra dei cimeli d’epoca sarà visitabile fino al 18 maggio dalle 16,30 alle 19,30 (il sabato e la domenica anche dalle 10,30 alle 12,30). L’amministrazione comunale ringrazia il signor Gianluca Giannelli per la gentile concessione del prezioso materiale.

RedViar