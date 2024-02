Due operatori wc chimici per azienda specializzata

OPERATORI WC CHIMICI

Biagi Nicola srl operante nel settore dei servizi ecologico ambientali, rifiuti, sanificazioni e disinfestazioni ricerca 2 OPERATORI ECOLOGICI per ampliare il proprio team. Il candidato dovrà avere i seguenti requisiti: Elasticità negli orari, Patente B, Livello 2B igiene ambientale, Gradita esperienza per guida furgoncino, Buone capacità manuali. Il lavoro comprende turnazione, flessibilità oraria e reperibilità.Richiesta disponibilità immediata. Sede di lavoro: Pietrasanta. Contatti: [email protected]

PERSONALE STABILIMENTO

Bagno Carducci a Forte dei Marmi cerca per il suo organic: AIUTO BAGNINO per apertura e chiusura spiaggia da Giugno a metà Settembre, CAMERIERI con contratto a chiamata per servizio 40 cene e Domenica a pranzo da Giugno a metà Settembre, CUOCO/A anche con esperienza in gastronomia dal 15 Marzo al 30 settembre e poi eventuale proroga, BANCONIERA da giugno a metà settembre. Cv: [email protected]