Due incidenti, ubriachi alla guida

Due incidenti stradali – per fortuna più spettacolari che gravi – hanno caratterizzato la notte camaiorese, costringendo a un intenso lavoro gli agenti della Polizia Municipale di Camaiore, che con il supporto del 118 e dei Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla via Provinciale SP 1 per Lucca (già teatro in passato di numerosi e gravi incidenti stradali), dove a seguito di un incidente stradale, è stato soccorso un giovane trentenne, residente a Torre del Lago ma di nazionalità Ucraina, rimasto incastrato all’interno dalla sua auto, dopo una collisione avvenuta con un furgone nei pressi di via Polisine. Il giovane è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Versilia per accertamenti medici, ma per fortuna nulla di particolarmente preoccupante:, mentre il conducente dell’altro veicolo coinvolto, un quarantaquattrenne residente a Camaiore è rimasto illeso. Il furgone si è ribaltato su un fianco, mentre l’auto è rimasta incastrata contro un albero, intrappolando il conducente ferito all’interno dell’abitacolo. Sono al vaglio della Polizia Municipale di Camaiore accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.

E sempre sulla Provinciale nei pressi di via Cavallini, prima dell’alba, circa alle 6.30 di ieri mattina, una Bmw condotta da un giovane trentenne della zona ha danneggiato il guard rail posto a margine della strada provinciale. A seguito della collisione non risultano nè feriti nè altre persone coinvolte nell’incidente stradale. Intervenuta la Polizia Municipale di Camaiore, che sul posto ha effettuato gli accertamenti di rito. In entrambi gli incidenti stradali 2 conducenti sono risultati positivi all’alcol-test, superando la soglia di 1.5 g/l, con conseguente ritiro della patente di guida e confisca dei veicoli. Sarà inoltre trasmessa informativa all’Autorità Giudiziaria per ulteriori provvedimenti a carico dei soggetti.