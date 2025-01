Due ausiliari del traffico. Istituito il nuovo servizio

Istituiti a Stazzema i primi due ausiliari del traffico. "E’ stata una scelta – motiva il sindaco Maurizio Verona – dovuta al fatto che sul territorio ci sono due aree parcheggio a pagamento in prossimità dei sentieri: una si trova a Stazzema e l’altra nella zona del Passo Croce. La sosta ha un costo molto contenuto di 3 euro per l’intero pomeriggio, ma era comunque necessario garantire un controllo dei pagamenti dovuti. Purtroppo non abbiamo sufficienti forze di polizia municipale da concentrare anche per tale servizio dato che una agente ha lasciato l’incarico e dovrà presto essere sostituita, e poi abbiamo il comandante in condivisione con Montignoso. Per questo motivo – conclude il sindaco – ci siamo affidati a una società esterna per il monitoraggio della sosta che, soprattutto nel periodo estivo e nei weekend di inverno vede un nutrito numero di appassionati di montagna parcheggiare in quelle aree".