Due assi per Confesercenti. Pellegrini e Uz nel direttivo. E si brinda a nuovi progetti

Non hanno bisogno di presentazioni Davide Pellegrini, titolare del Caffè Irene, un faro del Piazzone; e Maurizio Baccili (in foto), per tutti “Uz“, che dal mitico bar di piazza San Francesco ha “pitturato“ le notti più belle di Viareggio. Entrambi sono entrati nel direttivo cittadino di Confesercenti, guidato dal presidente Francesco Giannerini, che quindici mesi fa ha inaugurato la sede di via Don Bosco. "Baccili – spiega Giannerini – ha messo a disposizione la sua grande esperienza per coordinare l’Area Sviluppo. Un’area per noi strategica e che ha già visto diverse iniziative, come la presentazione dei nuovi corsi di formazione alla quale è intervenuta l’assessora regionale Alessandra Nardini; e il prossimo 10 dicembre avremo un altro con l’assessore Leonardo Marras per la presentazione, con Italia Comfidi, dei nuovi pacchetti di finanziamenti regionali destinati alle imprese del turismo". A Pellegrini è stato conferito invece l’incarico di coordinatore del centro città, "E avrà il compito – prosegue il presidente di Confesercenti – di seguire gli interventi di riqualificazione di piazza Cavour e di partecipare alla costituzione del nuovo Centro commerciale naturale". L’associazione di categoria sta poi lavorando ad una rappresentanza sindacale sulla Passeggiata, "per coprire tutta Viareggio, compresi i balneari". A tal proposito Giannerini si congratula con Isabella Baldi, "storica associata che guiderà il Consorzio Marina di Levante".