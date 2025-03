Due anni senza Elena Mancini. La città le dedicherà una targa

Sarà un "grazie" da lasciare ai posteri quello che la città vuole tributare ad Elena Mancini (nella foto), decana del volontariato scomparsa il 12 marzo 2023 a 75 anni. Alla storica insegnante e presidente dell’associazione "Grano" sarà dedicata una targa in bronzo, sebbene il progetto sia in fase embrionale. A realizzarla sarà l’artista pietrasantino Matteo Castagnini, con la fonderia "Mariani" che ha già dato la sua disponibilità, ma su tempistica e location è ancora tutto da decidere. L’idea era nata in modo spontaneo pochi giorni dopo la scomparsa di Mancini, che fondò il "Grano" nel 2004 e fu presidente della Consulta del volontariato nonché consigliera della Misericordia di Pietrasanta. "Ne vengo a conoscenza solo ora: sicuramente è un’iniziativa lodevole – dice l’assessore all’associazionismo e al volontariato Andrea Cosci – e anche noi faremo la nostra parte. Elena va ricordata per tutto il bene che ha fatto: siamo a disposizione".

d.m.