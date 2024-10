In auto con quattro chili di cocaina sulla A12: arrestato

Lucca, 16 ottobre 2024 - Con quattro chili di droga a bordo della sua auto. La polizia stradale di Viareggio in collaborazione con quella di Massa, lungo l'Autostrada A12, ha intercettato e arrestato un trafficante di droga trovato in possesso di circa quattro chili di cocaina. Intorno alle 20 di lunedì 14 ottobre, una pattuglia della polizia stradale di Viareggio, su segnalazione dei colleghi della stradale di Pontremoli, ha fermato per un controllo lungo la carreggiata sud della A12 una Audi con targa italiana e con a bordo una persona straniera che procedeva ad alta velocità con manovre pericolose. Il conducente, un albanese di 30 anni, dopo essersi fermato in una piazzola di sosta, ha subito mostrato nervosismo. Gli agenti, a seguito dei controlli sul veicolo, hanno scoperto una borsa di plastica contenente tre panetti di presunta sostanza stupefacente ch si è poi rivelata essere cocaina. La droga e l'autovettura sono state sequestrate mentre l'uomo è stato arrestato.