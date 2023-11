Dormitorio allestito per gli sfollati Otto persone sono state ospitate in un dormitorio straordinario per emergenza freddo, una famiglia di cinque persone in casa di parenti, una mamma e il figlio in albergo. Un'altra casa è stata dichiarata inagibile con sette persone, tre delle quali hanno trovato sistemazione autonomamente. I Vigili del Fuoco hanno tagliato alcuni alberi pericolosi. Allagamenti e livello del Burlamacca rientrati.