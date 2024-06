Doppio salvataggio. Vola giù da un sentiero e precipita per 40 metri

Un uomo è caduto da un sentiero di montagna ed è in gravi condizioni a causa di traumi e fratture riportate; e un altro invece ha accusato un malore mentre affrontava una salita: è stato portato anche lui in ospedale per gli accertamenti del caso. Il tutto nell’arci di circa mezz’ora e nella stessa vallata quella del monte Procinto sulle Apuane nel comune di Stazzema. Entrambi gli interventi sono stati coordinati ed effettuati dal 118 e dal Soccorso alpino di Querceta.

Il primo allarme è arrivato attorno alle 11,30 per un malore accusato da un escursionista che si trovava presso Colle a Iapoli, località situata sopra il paese di Pruno, lungo il sentiero Cai n. 122. E’ stato lo stesso escursionista che era in compagnia di amici, a chiamare il 118 accusando forti dolori al petto che lo costringevano a noi poter andare avanti. Sul posto è arrivato l’elicottero Pegaso ha verricello a bordo l’infortunato, un uomo di 60 anni di San Miniato. L’uomo è stato quindi elitrasportato a all’ospedale Noa di Massa per i controlli del caso.

Durante le fasi finali del recupero i tecnici della Stazione del soccorso allpino di Querceta si sono diretti verso il monte Procinto (dtante appena un minuto di volo con l’elicottero), per la precisione sul sentiero n°5 “Aristide Bruni”. Qui l’intervento ha interessato un escursionista lucchese di 65 anni che, a seguito di una scivolata, è caduto in verticale per circa 5 metri, per poi rotolare a valle per altri 40 metri su terreno roccioso con vegetazione mista.

La squadra a terra, con medico e infermiere, ha raggiunto l’uomo che, una volta stabilizzato, è stato trasportato con manovre di corda sul sentiero. Qui l’elisoccorso regionale Pegaso 3 ha potuto effettuare il recupero a bordo tramite verricello. L’infortunato è stato quindi elitrasportato a Cisanello in codice rosso a causa delle varie fratture riportate.