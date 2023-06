Dopo la campanella il centro estivo Cresce l’offerta dei servizi comunali insieme al "boom" di nuovi iscritti

Si avvicina l’ultima campanella. Ma con la fine della scuola sono molti i genitori che continuano a lavorare, o che iniziano la stagione in stabilimenti balneari, hotel, bar e ristoranti. E così oltre ai centri estivi proposti da associazioni sportive, musicali, ambientaliste... in costante crescita, anche i Comuni della Versilia propongono progetti e servizi per supportare le famiglie ed offrire ai bambini momenti di gioco, condivisione e crescita. In classe o all’esterno. E insieme all’offerta, sempre più diversificata, crescono anche le iscrizioni.

A Viareggio ad esempio sono 243,venti in più rispetto allo scorso anno, gli iscritti ai "Centro Estivo 0-3 anni”, rivolto ai bambini e alle bambine che frequentano i nidi d’Infanzia comunali, con rette mensili che restano le stesse di quelle invernali. L’attività è prevista dal 5 luglio al 25 agosto, dal lunedì al venerdì, e con due opportunità: il tempo lungo, dalle 7.30 alle 16; e il tempo corto; dalle 8 alle 14. I plessi che accolgono i bambini del nido vengono stabiliti di anno in anno a seconda del numero delle richieste delle famiglie, individuando quelli più ombreggiati e freschi. Quest’anno i centri estivi si svolgeranno nei nidi “Arcobaleno-D’Arliano“; “Il Grillo Parlante“; “Ilulo“; “La Coccinella“; “Ninnipan“ e “Snoopy“. Eventuali rinunce al servizio dovranno essere presentate entro il 16 giugno, nel caso in cui la rinuncia arrivi dopo tale data il Comune addebiterà comunque le rette del centro estivo per i mesi indicati nella domanda di iscrizione.

Un vero e proprio boom di iscrizioni viene viene registrato al “Centro ricreativo estivo 3- 6 anni“ organizzato dal Comune di Viareggio a titolo gratuito, durante i mesi di luglio ed agosto. L’attività è rivolta ai bambini e alle bambine che frequentano le scuole dell’infanzia comunali e statali e si prolungherà dal 5 luglio al 25 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 7.45 - 13.15 (ingresso 7.45 - 9 e uscita 12 - 13.15), e dunque senza il servizio mensa. Quest’anno agli uffici della pubblica istruzione sono arrivate 392 richieste, 113 in più rispetto a quelle dello scorso anno. E tutte sono state accolte, tanto che il Comune ha aggiunto una scuola in più rispetto alle quattro del 2022. Complessivamente le scuole dell’infanzia coinvolte sono dunque cinque: la comunale “Basalari”, e le statali “L’Aquilone”, Piagentini”; “Borgo 1” a Torre del Lago; e “DonBeppe Socci”. Alle scuole comunali Melograno e Morganti non sono stati attivati i centri estivi "perché – spiega l’amministrazione – saranno oggetto di ristrutturazione nei prossimi mesi".