Dopo il catamarano Perini la consegna di altri cinque mega yacht

È stato un anno felice per The Italian Sea Group di Giovanni Costantino che si è confermato di nuovo primo produttore italiano come lunghezza totale di produzione degli yacht oltre 50 metri: il dato è 1.374 metri, che fa dell’azienda il terzo produttore mondiale in questo segmento mega yacht e super yacht, e il quintoi nella graduatoria mondiale generale. Con questi risultati, che comprendono un valore di ordini non completatri nei primi nove mesi del 2023 pari a 1,3 miliardi di euro, e ricavi per 365 milioni con margine Ebitda del 16,5%, l’Italian Sea Group conferma la consegna nel 2024 di altri 5 megayacht. Faranno seguito alla consegna avvenuta quest’anno di 3 yacht che erano stati presentati in anteprima mondiale durante il Monaco Yacht Show 23: Tecnomar This Is It, e avveniristico catamarano di 43 m; Perini Navi Art Explorer, catamarano a vela di 47m, tra i più grandi al mondo; e Admiral S-Force 55, il motoryacht con gli interni disegnati da Giorgio Armani.