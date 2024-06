Dondolini lancia la grande coalizione: "Siamo pronti a governare Viareggio"

L’affermazione di Fratelli d’Italia, primo partito a livello nazionale, provinciale e viareggino (in città ha raccolto 6.748 preferenze), fa gongolare il coordinatore della sezione locale Marco Dondolini: "Il record di voti è segno di quanto il popolo di Giorgia Meloni sia stato attivo e presente nella scelta di chi farsi rappresentare al parlamento europeo – commenta –: la conferma della fiducia che i cittadini hanno nei nostri confronti a livello locale, nazionale e sovranazionale. Un lavoro premiato: con questi risultati elettorali possiamo ufficialmente dire che Fratelli d’Italia è il primo partito non solo in Italia ma anche a Viareggio, un risultato storico di cui andiamo fieri".

Nello specifico, secondo Dondolini, il risultato è frutto di un "impegno costante" sul territorio: "I nostri circoli, quello di Viareggio e quello di Torre del Lago hanno lavorato sul territorio con dedizione e capillarità e si sono distinti nel loro operato per arrivare a questi risultati elettorali straordinari – continua –; ringrazio l’onorevole Riccardo Zucconi per il suo importante contributo in campagna elettorale e i parlamentari Alessandro Amorese e Chiara La Porta, il nostro coordinatore provinciale Riccardo Giannoni e il consigliere regionale Vittorio Fantozzi, sempre in prima linea nel supportarci sotto ogni aspetto. Una menzione particolare va al vice presidente del circolo di Viareggio Silverio Pagano, a Laura Domenici, responsabile del tesseramento ed Emiliano Caprili, referente per le segnalazioni. Esprimo la mia più profonda riconoscenza anche a chi si occupa dei nostri sportelli d’ascolto, tra cui Raffaele Biondo per la sicurezza e la legalità, l’avvocato Luca Lo Presti per la tutela legale e Delfina Caparelli per la consulenza sul lavoro. Un ringraziamento va anche al nostro movimento giovanile a tutti i nostri sostenitori e iscritti".

Ora. si aprono nuove sfide per il futuro. "Trasmettere trasparenza e chiarezza, trasformare i bisogni delle persone in azioni e dare risposte vere ai problemi quotidiani: questo abbiamo sempre cercato di fare nella nostra città e questo è arrivato al nostro popolo. Ci aspettano altre nuove grandi e importanti sfide che saremo felici di poter affrontare e vincere : siamo pronti a governare Viareggio con il centrodestra unito".