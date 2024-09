“DonarSì“ alla vita. L’evento per Leonardo

VIAREGGIO

Avrebbe compiuto 22 anni giovedì, Leonardo Brown, il giovane scomparso nel luglio dello scorso anno dopo l’incidente stradale che ha portato via anche la fidanzata, Emma, seduta, abbracciata e avvinghiata a lui sulla bicicletta elettrica con cui stavano andando al mare.

Un anno in cui, nonostante l’assenza, e il dolore, i suoi occhi, il suo animo buono, continuano a vivere. Nel ricordo e nella forza della famiglia e degli amici, e in una città e in una comunità, che ne conservano, curano e tessono la sua memoria. In quella ragazza, e in quell’uomo, salvati grazie ai suoi organi. In un filo di ricordi e memoria in cui, Leonardo, ancora vive.

Ed è su questo filo che, oggi, al Magazzeno della società calcistica di Lido di Camaiore, dove Leo è cresciuto, maturato e divenuto il piccolo grande uomo che era, oggi, per ricordare e donare, è stato organizzato “Donar(sì)“, dall’associazione Vivi con Emma & Leo, l’evento per festeggiare il suo compleanno, in una giornata dedicata alla donazione in tutte le sue forme, di vita e di speranza. Un invito a "ricordarsi di vivere", a sorridere, e a gioire delle piccole cose, così come lo stesso Leonardo era abituato a fare, tra sport e il tema, appunto della donazione. Dalle 15 alle 19, infatti, gruppi di ragazzi e ragazze si sfideranno in tornei di tiro alla fune, staffette ed altri giochi di squadra, alternati a momenti di animazione e laboratori creativi, sulla colonna sonora di dj Mattew. In un pomeriggio, cui parteciperanno anche altre associazioni del territorio, come, ad esempio, Croce Rossa e “Il sorriso di Elisa“ con un percorso di educazione stradale, interventi di donatori e riceventi e stand informativi, dedicato al donare, e, soprattutto, donarsi, alla vita.