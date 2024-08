Domani via col corteo. Tre giorni di Sant’Ermete. Circolazione rivoluzionata

Ci siamo. Domani prenderà il via la tre giorni dedicata a Sant’Ermete. Si comincia domani alle 21.30 con la tradizionale sfilata del Corteo storico-religioso; martedì per tutta la mattina si svolgerà il mercato in piazza Marconi, alle 19 concerto in Piazzetta Tonini e alle 21 dal sagrato della Chiesa di Sant’Ermete, benedizione del paese e poi in piazza Garibaldi la storica focata e la tombola. Mercoledì dalle 7 la Fiera di Sant’Ermete, con banchi per le vie del centro; alle 18,30 nella chiesa di Sant’Ermete la consegna del XXII Premio “Amico di Forte dei Marmi” alla Principessa Elettra Marconi e ai coniugi Massimo e Marina Da Cepparello. Seguirà la presentazione del “Santino 2024” realizzato da Matilde Lilli e la lettura della poesia di Anna Maria Poggi. A chiudere la tre giorni di festa, alle 22, il tradizionale spettacolo pirotecnico dal pontile.

Da martedì alle 6 saranno rimosse le rastrelliere che si trovano nell’area della Fiera. La polizia municipale ha provveduto a installare appositi avvisi su tutte quelle interessate dalla disposizione. Si raccomanda di rimuovere le biciclette prima dell’esecuzione del provvedimento. Per agevolare tutti gli eventi sono previste modifiche alla viabilità e modifiche per il conferimento dei rifiuti. Ersu spa, di concerto con l’amministrazione comunale ha infatti stabilito che la raccolta di tutte le frazioni merceologiche delle utenze commerciali e domestiche (tranne il vetro), di tutto il territorio comunale, saranno effettuate a partire dalle 2 del 28 agosto. La raccolta del vetro, di tutte le utenze commerciali, sarà anticipata a martedì 27 e in straordinario sarà raccolto anche giovedì 29, dopodiché riprenderà la raccolta secondo il calendario già in essere. L’orario di raccolta per il commerciale alimentare e per

gli stabilimenti balneari sarà dalle 13 alle 19 (nel quadrilatero 16- 18:30). I rifiuti dovranno essere esposti mezz’ora prima. Mercoledì l’Ufficio Informazioni Turistiche sarà aperto solo la mattina dalle 9 alle 13 mentre gli uffici della polizia municipale saranno chiusi al pubblico, in quanto tutto il personale sarà impegnato nel servizio esterno per la gestione della fiera e delle attività correlate. Resterà attivo il servizio di pronto intervento per la gestione delle emergenze, telefonando al numero 0584/81145 oppure attraverso il 112.

Francesca Navari