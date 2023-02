Domani sciopero dei bus

Domani i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse a causa di uno sciopero generale nazionale di 24 ore indetto dal sindacato Usb Lavoro Privato, e uno aziendale indetto dal sindacato Cobas. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie, uniche ed uguali per tutta la Toscana.

Si invita tutti i passeggeri, studenti e lavoratori, a prenderne nota perché differenti da quelle che venivano applicate in precedenza. Il servizio sarà garantito tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29 Gli scioperi coinvolgeranno sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro. Per informazioni i passeggeri possono consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24).