Dolcetto o scherzetto. È la festa di Halloween

Due giorni all’insegna di sorrisi, dolcetti e scherzetti per i bambini, nelle strade del paese e del centro cittadino. Il primo evento "Forte Halloween dolcetto o scherzetto", si svolgerà giovedì 31 ottobre dalle 16,45 alle 19 nel centro cittadino e vedrà coinvolte le attività commerciali individuate in una mappa scaricabile dal sito istituzionale del Comune, mentre un’area dedicata all’animazione sarà allestita nella spazio delle giostrine di piazza Marconi. Per chi fosse impossibilitato a scaricare la mappa o per tutte le informazioni, durante l’evento sarà allestito un infopoint in Piazza Garibaldi nelle adiacenze del caffè Roma.

"Sarà un Halloween tradizionale – spiega l’assessore alla pubblica istruzione Elisa Galleni – adatto a tutte le età, dove i bambini animeranno le strade del paese con le loro risate e sorrisi, indossando per chi lo vorrà costumi terrificanti e maschere spaventose".

Uno “scherzetto” anche per i bambini delle scuole d’infanzia Giorgini e Caranna, che saranno coinvolti durante la mattinata da “mostruose” letture. Continua la festa venerdì 1° novembre a Vittoria Apuana con la sfilata in maschera “Brivido del cuore”, evento benefico a favore dell’associazione Ridolina, con i clown dell’ospedale del Santa Chiara di Pisa, reparto di oncoematologia pediatrica, che avrà inizio alle 16 con partenza da Via Mazzini con il suggestivo allestimento del giardino infestato da mostri meccanici a fare da cornice. La sfilata si svolgerà nelle vie di Vittoria Apuana adiacenti al giardino infestato.

"Ringrazio le associazioni di categoria ’Associazione Commercianti Forte dei Marmi’ e Centro Commerciale Naturale “Essere Forte”, per la collaborazione", conclude Galleni.