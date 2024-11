“Dna“, lo spettacolo sul caso Yara Gambirasio

Il caso di Yara Gambirasio ha stravolto e commosso tutta Italia. A questo episodio di cronaca nera è ispirato "Dna", di e con Sandro Torella, nel cartellone degli eventi organizzati dall’associazione ’Meglio di Ieri’. Lo spettacolo è in programma venerdì alle 21,15 al Teatro Manzoni. Torella propone una ricostruzione ipotetica dei fatti nella testa del protagonista accusato di omicidio, in uno dei casi giudiziari più tragici e controversi della cronaca italiana, con un rilievo mediatico enorme e l’utilizzo di strumenti innovativi nella ricerca del colpevole. "Dna" è un percorso interiore, un incontro collettivo, attraverso la fantasia dell’autore e fatti reali, alla ricerca della verità. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 333/8095928.