Dj Charlie Dee e la Capannina . Doppio riconoscimento al merito

Charlie Dee, al secolo Luca Ciurli, eletto miglior resident dj d’Italia e il locale dove lavora, la mitica Capannina, insignita di un premio speciale come locale più longevo del mondo che ha fatto la storia dell’intrattenimento. Due prestigiosi riconoscimenti che portano ulteriore lustro alla Capannina e fanno la felicità del patron Gherardo Guidi che sta già pensando come celebrare il traguardo dei 50 anni alla guida del locale, insieme alla signora Carla. I premi sono stati assegnati dalla Dance Music Academy a Riccione in una serata glamour al Cocoricò. Charlie Dee lo scorso anno era arrivato secondo, quest’anno ha sbaragliato gli avversari mettendosi alle spalle gli altri 9 finalisti di questa edizione. In gara c’erano 26 categorie e i primi ottenuti dalla Capannina sono quelli più prestigiosi. Il livornese Charlie Dee, è in consolle da quando aveva 16 anni e da quasi dieci è il dj resident della Capannina di Franceschi che ha ricevuto il riconoscimento per un’attività iniziata nel 1929, ben 95 anni fa. Gherardo Guidi è raggiante. "Un riconoscimento meritato sia per Luca che per il nostro locale. Una vittoria nazionale è sempre qualcosa di straordinario e debbo dire che l’abbiamo meritata. Sia Luca nel quale ho sempre creduto che la Capannina che in questi lunghi anni ha fatto e fa ballare intere generazioni. Il nostro dj è un professionista di qualità, educato, umile e molto professionale. Siamo fieri di averlo con noi. Questo premio ci permette di guardare con rinnovato entusiasmo alla grande stagione estiva".

Molto soddisfatto, naturalmente, anche Charlie Dee che convive felicemente con questa doppia identità. "Ci speravo molto in questo successo ma nei concorsi c’è sempre tanta imprevedibilità. È stata un’emozione indescrivibile. La prima cosa che ho fatto è stata chiamare a casa per condividere questa gioia con la mia famiglia. Un bel regalo per i miei cinquant’anni che festeggerò ad agosto. E i due premi sono un riconoscimento meritato per tutti coloro che lavorano alla Capannina. La presenza in sala di un nome storico del nostro mondo come Gigi D’Agostino ha reso ancora più indimenticabile l’evento". I premi saranno esposti in Capannina domani sera e sarà una grande festa.