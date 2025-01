Dissesto in via Pozzone. È tempo di risanamento

È tempo di risanamento per il dissesto in via Pozzone, a Vallecchia, a un anno dallo smottamento che causò l’apertura di crepe nel terreno a bordo strada per un tratto di 7-8 metri. I lavori di sistemazione partiranno infatti il 7 gennaio e proseguiranno per 90 giorni. Un’ulteriore tappa dopo la messa in sicurezza avvenuta nei giorni successivi e la revoca (a novembre) dell’ordinanza con cui la polizia municipale aveva disposto i divieti di accesso.

"Il risanamento – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci – sarà realizzato senza attingere alle casse comunali grazie all’ottimo lavoro di rendicontazione svolto dall’ufficio di protezione civile in occasione dell’ondata di maltempo dell’autunno 2023 che ha assicurato al Comune un rimborso di quasi 500mila euro. Di questi, 170mila saranno utilizzati per via Pozzone, dov’è prevista la stabilizzazione della scarpata e della viabilità, un vuovo sistema di drenaggio e la riasfaltatura del tratto interessato".

Durante il cantiere sarà vietato transitare, anche a piedi, tra l’area di sosta a mare di via Vallecchia Vecchia e l’incrocio con via Buongiorno.