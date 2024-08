Dissesto al cimitero. Sì alla messa in sicurezza

Cede la strada nella zona del cimitero di Farnocchia e il Comune corre ai ripari per mettere l’area in sicurezza e scongiurare un aggravamento della situazione. Il dissesto si è verificato nella zona sottostante l’ingresso del camposanto della frazione stazzemese, con la giunta che nella seduta di ieri mattina ha approvato il progetto esecutivo di sistemazione del versante sottostante l’ingresso del cimitero. Un passaggio ritenuto basilare in quanto permetterà all’ente di poter affidare i lavori che dovranno essere conclusi entro la fine dell’anno in base al finanziamento del Piano di sviluppo rurale, pari a 65mila euro. "L’obiettivo dell’intervento – come recita il progetto esecutivo elaborato dal Comune – è quello di incentivare gli investimenti in infrastrutture finalizzate a migliorare e potenziare l’accesso ai terreni a servizio del versante forestale stabilizzando e consolidando il terreno dissestato. In particolare si prevede di consolidare l’apice del dissesto originatosi in un terreno boscato tramite la mitigazione del rischio al fine di impedire lo sviluppo verso monte del dissesto".

Entrando nei dettagli, l’intervento prevede la realizzazione di una struttura di micropali munita di tiranti, e l’alleggerimento del versante che è caratterizzato da un bosco in stato di degrado e alberature eccessivamente sviluppate in altezza. Lavori che, in base al cronoprogramma, verranno affidati entro le prossime settimane. In questo modo l’amministrazione comunale darà risposta anche alle numerose segnalazioni arrivate dai residenti di Farnocchia. "Questo intervento coglie già uno dei primi obiettivi importanti del nostro mandato amministrativo – spiegano in proposito il sindaco Maurizio Verona e il consigliere delegato ai lavori pubblici Alessio Tovani – in quanto verrà ripristinata la sicurezza dell’accesso al cimitero comunale di Farnocchia, che rischiava di essere compromesso da un cedimento della scarpata sottostante. Intervento che i cittadini di quella frazione ci avevano sollecitato anche durante gli incontri effettuati in campagna elettorale e che oggi, finalmente, andremo a realizzare con l’approvazione del progetto esecutivo al quale seguirà subito dopo l’affidamento e l’inizio dei lavori". Anche perché l’arrivo della stagione delle piogge potrebbe peggiorare le condizioni di un versante che rischierebbe ulterioramente di franare.