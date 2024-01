Discarica di sfalci: "Si faccia chiarezza"

"C’è una discarica di verde in un’area di pregio paesaggistico: si faccia chiarezza e si accerti la responsabilità degli eventuali trasgressori". Il gruppo consiliare di minoranza “Insieme per Pietrasanta“ accende i fari sul terreno tra via Leopardi e il viale Apua, a Fiumetto, che in base al vecchio piano strutturale sarebbe dovuto diventare un parco fluviale. "Invece – scrivono – è una discarica a cielo aperto in cui sono stati accumulati gli sfalci dei tigli abbattuti sul viale Apua e le potature di altre piante. Ma la zona è utilizzata anche da chi si sbarazza di altro materiale verde, come palme ed erba tagliata. La situazione è preoccupante perché oltre a rovinare il decoro e l’igiene di un’area di pregio danneggia anche l’immagine turistica della città con questo spettacolo indecoroso e triste".